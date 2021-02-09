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Боррель допустил введение новых санкций против России

Ведомости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европейского парламента заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициировать введение новых санкций в отношении России. Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел Евросоюза 22 февраля и на мартовском саммите.

«На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — сказал он.

Боррель также заявил, что Россия не заинтересована в налаживании диалога с ЕС. Такой вывод он сделал после своего визита в Москву 4-6 февраля. Он отметил, что разногласия усиливаются из-за конфликтов на Украине, Южном Кавказе, Молдавии и Белоруссии, добавив, что политический диалог ЕС и России «замер» после присоединения Крыма в 2014 г. 

После визита в Москву 7 февраля Боррель написал в своем блоге на сайте ЕС, что Россия не захотела воспользоваться его приездом для проведения конструктивного диалога, и подтвердил, что европейские страны могут ввести новые санкции в отношении России. В МИД, комментируя публикацию Борреля, заявили, что ознакомились с его оценкой визита в Москву «с удивлением». Там пояснили, что позиция главы европейской дипломатии сильно контрастирует с его заявлениями, сделанными на пресс-конференции в России.

Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что визит Борреля был нацелен на то, чтобы устроить «публичную порку» России. Однако сделать этого не получилось, что привело к «истерике» в ЕС, резюмировала она.

Ранее по теме: Захарова заявила о сорвавшихся планах ЕС устроить «публичную порку» России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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