Захарова заявила о сорвавшихся планах ЕС устроить «публичную порку» России

«Раскрою я вам секрет, тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача была провести вот эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. То есть такой, знаете, каскад: и про митинги проговорить, и про журналистов проговорить, и Навального сделать главной темой», — рассказала она.