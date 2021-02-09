Захарова заявила о сорвавшихся планах ЕС устроить «публичную порку» России
Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву был нацелен на то, чтобы устроить «публичную порку» страны, однако сделать этого не получилось, что привело к «истерике» Евросоюза (ЕС), заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в интервью на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
«Раскрою я вам секрет, тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача была провести вот эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. То есть такой, знаете, каскад: и про митинги проговорить, и про журналистов проговорить, и Навального сделать главной темой», — рассказала она.
Однако Боррель не смог «смешать все в одну кучу, вывалить и с довольным видом уехать восвояси», констатировала Захарова. Причина этого, по ее предположению, заключается в том, что Россия предложила ЕС обсудить реальные вопросы, существующие проблемы, стоящие на повестке дня, и перспективы развития.
Захарова также опровергла заявление Борреля о том, что прошедшая с ним в Москве пресс-конференция была организована в агрессивном формате. Представитель МИД подчеркнула, что «все было как обычно».
Боррель был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 7 февраля в своем блоге на сайте ЕС он написал, что Россия не захотела воспользоваться его приездом для проведения конструктивного диалога, и подтвердил, что европейские страны могут ввести новые санкции в отношении России.
В МИД, комментируя публикацию Борреля, заявили, что ознакомились с его оценкой визита в Москву «с удивлением». Там пояснили, что позиция главы европейской дипломатии «сильно контрастирует» с его заявлениями, сделанными на пресс-конференции в России.