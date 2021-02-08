В МИДе России отметили разницу высказываний Борреля в Москве и в Брюсселе
Российская сторона удивлена оценкой, которую верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал своей поездке в Москву в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МИДа России.
«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — заявили в министерстве.
В сообщении говорится, что Боррель мог прокомментировать результаты визита на итоговой пресс-конференции в Москве с главой МИДа России Сергеем Лавровым, что он и сделал. Никто не ограничивал его ни во времени, ни в формате, отметили в МИДе. «Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в министерстве.
Боррель был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 5 февраля он встретился с Лавровым и после заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений.
7 февраля Боррель написал в своем блоге, что результаты его визита в Москву говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с Евросоюзом. Также он отметил, что ЕС может ввести новые санкции против России в связи с делом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.