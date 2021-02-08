В МИДе России отметили разницу высказываний Борреля в Москве и в Брюсселе

В сообщении говорится, что Боррель мог прокомментировать результаты визита на итоговой пресс-конференции в Москве с главой МИДа России Сергеем Лавровым, что он и сделал. Никто не ограничивал его ни во времени, ни в формате, отметили в МИДе. «Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в министерстве.