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В МИДе России отметили разницу высказываний Борреля в Москве и в Брюсселе

Ведомости

Российская сторона удивлена оценкой, которую верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал своей поездке в Москву в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МИДа России. 

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — заявили в министерстве. 

В сообщении говорится, что Боррель мог прокомментировать результаты визита на итоговой пресс-конференции в Москве с главой МИДа России Сергеем Лавровым, что он и сделал. Никто не ограничивал его ни во времени, ни в формате, отметили в МИДе. «Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в министерстве. 

Боррель был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 5 февраля он встретился с Лавровым и после заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений. 

7 февраля Боррель написал в своем блоге, что результаты его визита в Москву говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с Евросоюзом. Также он отметил, что ЕС может ввести новые санкции против России в связи с делом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 

Ранее по теме: Лавров прокомментировал возможные санкции Евросоюза по Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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