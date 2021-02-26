В Кремле прокомментировали возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине
Дипломатическая служба очень терниста и сложна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине.
«Лучше министерству иностранных дел это оценивать. Дипломатическая служба она очень терниста, очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной. А на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверно, и такие моменты», — сказал Песков.
Ранее МИД России сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники посольства России в КНДР и члены их семей для возвращения в Россию 32 часа проехали на поезде, два часа на автобусе, а затем прошли километр до российско-корейской границы, толкая дрезину, на которой разместили детей и багаж.