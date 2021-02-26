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В Кремле прокомментировали возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

Ведомости

Дипломатическая служба очень терниста и сложна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине.

«Лучше министерству иностранных дел это оценивать. Дипломатическая служба она очень терниста, очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной. А на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверно, и такие моменты», — сказал Песков.

Ранее МИД России сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники посольства России в КНДР и члены их семей для возвращения в Россию 32 часа проехали на поезде, два часа на автобусе, а затем прошли километр до российско-корейской границы, толкая дрезину, на которой разместили детей и багаж.

Ранее по теме: Российские дипломаты пересекли границу КНДР на самодельной дрезине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных