В Кремле прокомментировали возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

«Лучше министерству иностранных дел это оценивать. Дипломатическая служба она очень терниста, очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной. А на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверно, и такие моменты», — сказал Песков.