Российские дипломаты пересекли границу КНДР на самодельной дрезине
Сотрудники посольства России в КНДР и члены их семей пересекли границу Северной Кореи с Россией на самодельной дрезине из-за прекращения пассажирского сообщения во время пандемии, сообщил МИД России в своем Telegram-канале.
В министерстве рассказали, что россиянам пришлось 32 часа ехать на поезде, затем — два часа на автобусе до границы. Границу двух стран дипломаты пересекали на самодельной дрезине, поместив на нее детей и багаж.
На российской пограничной станции Хасан дипломатов встретили сотрудники представительства МИД во Владивостоке. Администрация Приморского края предоставила сотрудникам посольства автобус до аэропорта Владивостока.
Железнодорожное сообщение между КНДР и Россией прекратилось 3 февраля 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Ранее поезда следовали по маршрутам Пхеньян — Москва, Пхеньян — Хабаровск, Москва — Туманган.