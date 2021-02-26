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Российские дипломаты пересекли границу КНДР на самодельной дрезине

Ведомости

Сотрудники посольства России в КНДР и члены их семей пересекли границу Северной Кореи с Россией на самодельной дрезине из-за прекращения пассажирского сообщения во время пандемии, сообщил МИД России в своем Telegram-канале. 

В министерстве рассказали, что россиянам пришлось 32 часа ехать на поезде, затем — два часа на автобусе до границы. Границу двух стран дипломаты пересекали на самодельной дрезине, поместив на нее детей и багаж.

На российской пограничной станции Хасан дипломатов встретили сотрудники представительства МИД во Владивостоке. Администрация Приморского края предоставила сотрудникам посольства автобус до аэропорта Владивостока.

Железнодорожное сообщение между КНДР и Россией прекратилось 3 февраля 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Ранее поезда следовали по маршрутам Пхеньян — Москва, Пхеньян — Хабаровск, Москва — Туманган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных