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Лукашенко назвал «выдумками» 70% публикаций о его встрече с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной брехней» и «выдумками» 70% публикаций в СМИ о его встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «БелТА».

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки», – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Он отметил, что обсудил с российским лидером десятки вопросов, в том числе взаимодействие в формате Союзного государства, реализацию совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества. «Подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», – подчеркнул Лукашенко.

При этом, по его словам, в ходе встречи не обсуждались вопросы трансфера власти и предоставления кредита Белоруссии.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Сочи. Она носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеры отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств, обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере и координацию работы силовых ведомств.

Ранее по теме: Песков оценил встречу Путина и Лукашенко в Сочи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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