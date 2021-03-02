Лукашенко назвал «выдумками» 70% публикаций о его встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной брехней» и «выдумками» 70% публикаций в СМИ о его встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «БелТА».
«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки», – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.
Он отметил, что обсудил с российским лидером десятки вопросов, в том числе взаимодействие в формате Союзного государства, реализацию совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества. «Подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», – подчеркнул Лукашенко.
При этом, по его словам, в ходе встречи не обсуждались вопросы трансфера власти и предоставления кредита Белоруссии.
Встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Сочи. Она носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеры отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств, обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере и координацию работы силовых ведомств.