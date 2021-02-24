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Песков оценил встречу Путина и Лукашенко в Сочи

Ведомости

Президент России Владимир Путин позитивно оценил встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 22 февраля и созвонился с ним на следующий день, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», — сказал он, добавив, что она оказалась «очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной» (цитата по «Интерфакс»).

По словам Пескова, главы государств отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств после спада, наблюдаемого во время пандемии в экономике и объеме товарооборота. Так, президенты заявили, что нужно приложить усилия для выведения основных показателей на траекторию роста. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере. По словам Пескова, для этого в скором времени российские и белорусские налоговые ведомства и главы правительств проведут консультации. 

Президенты также обсудили координацию работы силовых ведомств, включая Министерства обороны. Они также вскоре планируют провести консультации. Встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Сочи. Она носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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