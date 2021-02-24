Песков оценил встречу Путина и Лукашенко в Сочи

По словам Пескова, главы государств отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств после спада, наблюдаемого во время пандемии в экономике и объеме товарооборота. Так, президенты заявили, что нужно приложить усилия для выведения основных показателей на траекторию роста. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере. По словам Пескова, для этого в скором времени российские и белорусские налоговые ведомства и главы правительств проведут консультации.