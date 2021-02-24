Песков оценил встречу Путина и Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин позитивно оценил встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 22 февраля и созвонился с ним на следующий день, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», — сказал он, добавив, что она оказалась «очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной» (цитата по «Интерфакс»).
По словам Пескова, главы государств отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств после спада, наблюдаемого во время пандемии в экономике и объеме товарооборота. Так, президенты заявили, что нужно приложить усилия для выведения основных показателей на траекторию роста. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере. По словам Пескова, для этого в скором времени российские и белорусские налоговые ведомства и главы правительств проведут консультации.
Президенты также обсудили координацию работы силовых ведомств, включая Министерства обороны. Они также вскоре планируют провести консультации. Встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Сочи. Она носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было.