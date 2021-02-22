В Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.
Путин в своей речи заявил, что инструменты взаимодействия двух государств отлажены, а Москва остается крупным торгово-экономическим партнером Минска.
«Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества – он подтверждается. Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%. Мы самый крупный инвестор – свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», — рассказал он.
Путин также заявил об успешной реализации совместных проектов в энергетике, успешной работе на традиционных рынках и большом объеме гуманитарных связей. Кроме того, президент обратил внимание и на взаимодействие на уровне регионов.
«Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается», — добавил он.
Лукашенко, как передает ТАСС, поблагодарил Путина за оказанную помощь экономике Белоруссии, заявив, что «деньги не выброшены на ветер», а также отметил, что Минск намерен компенсировать сокращение потребления российского газа после запуска БелАЭС за счет развития белорусского химического производства.
Ранее Кремль, анонсируя встречу Путина и Лукашенко, сообщил, что в ходе переговоров особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Белорусская сторона среди планируемых к обсуждению тем обозначила также военную безопасность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что пресс-конференция по итогам встречи не планируется.
Предыдущая личная встреча Путина и Лукашенко также состоялась в Сочи 14 сентября прошлого года. Переговоры длились почти четыре часа.