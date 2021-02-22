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В Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко

Ведомости

В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Путин в своей речи заявил, что инструменты взаимодействия двух государств отлажены, а Москва остается крупным торгово-экономическим партнером Минска.

«Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества – он подтверждается. Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%. Мы самый крупный инвестор – свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», — рассказал он.

Путин также заявил об успешной реализации совместных проектов в энергетике, успешной работе на традиционных рынках и большом объеме гуманитарных связей. Кроме того, президент обратил внимание и на взаимодействие на уровне регионов.

«Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается», — добавил он.

Лукашенко, как передает ТАСС, поблагодарил Путина за оказанную помощь экономике Белоруссии, заявив, что «деньги не выброшены на ветер», а также отметил, что Минск намерен компенсировать сокращение потребления российского газа после запуска БелАЭС за счет развития белорусского химического производства.

Ранее Кремль, анонсируя встречу Путина и Лукашенко, сообщил, что в ходе переговоров особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Белорусская сторона среди планируемых к обсуждению тем обозначила также военную безопасность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что пресс-конференция по итогам встречи не планируется.

Предыдущая личная встреча Путина и Лукашенко также состоялась в Сочи 14 сентября прошлого года. Переговоры длились почти четыре часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных