В Сочи проходит встреча Путина и Лукашенко

Ранее Кремль, анонсируя встречу Путина и Лукашенко, сообщил, что в ходе переговоров особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Белорусская сторона среди планируемых к обсуждению тем обозначила также военную безопасность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что пресс-конференция по итогам встречи не планируется.