Bloomberg: новые санкции США могут коснуться 10 российских чиновников
США могут во вторник объявить о введении санкций против десяти чиновников, связанных с президентом России Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.
По информации издания, новые ограничительные меры со стороны США будут сопоставимы с теми, что Европейский союз (ЕС) ввел ранее против лиц, которых считает причастными к отравлению оппозиционера 20 августа прошлого года. Тогда санкции были наложены на директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Кроме того, Bloomberg отметил, что ранее Reuters сообщил о намерении США наложить ограничения на председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
О том, что США скоординированно с ЕС хотят ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из России за отравление и арест Навального, вчера сообщил CNN. Издание отметило, что это будут первые подобные меры, которые примет администрация Байдена, поэтому они должны «задать тон» дальнейшим отношениям Вашингтона и Москвы.
Кроме того, вчера информагентства сообщили, что постоянные представители стран-участниц ЕС согласовали введение новых санкций в отношении России из-за ареста Навального. Однако точные сроки вступления ограничений в силу пока неизвестны.
Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии, где находился с 22 августа 2020 г. и проходил лечение после возможного отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок», 17 января 2021 г. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что выполнял требования вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.
18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.