CNN узнал о планах США ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным
Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за предполагаемого отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, а также решения суда отправить его в колонию на 2,5 года, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в американской администрации.
По информации издания, санкции будут касаться как юридических, так и физических лиц. США планируют ввести ограничения скоординированно с Европейским союзом (ЕС), в котором подобные меры уже согласованы.
Как отмечает CNN, это будут первые санкции, которые на Россию наложит администрация Байдена. Они должны «задать тон» дальнейшим отношениям Вашингтона и Москвы. Кроме того, в ближайшие недели администрация нового американского президента планирует решить «широкий набор проблем», связанных с Россией, в том числе принять меры из-за «многочисленных нападений на американскую демократию и американских чиновников», включая кибератаки.
О том, что постоянные представители стран-участниц ЕС согласовали введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, российские информагентства сообщили ранее сегодня со ссылкой на источники. Имена тех, против кого будут направлены ограничения, не разглашаются, однако Reuters писал, что новые меры затронут глав Следственного комитета России, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и Генпрокуратуры.
20 августа во время перелета из Томска в Москву состояние Навального резко ухудшилось. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.
22 августа Навального по настоянию его семьи перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В связи с этим страны ЕС ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, якобы причастных к отравлению.
Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но, по словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, там не было информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия не получила от Германии информации, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал полученные сведения «отпиской». В итоге Генпрокуратура направила в Германию новый запрос.
Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января 2021 г. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что выполнял требования вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.
18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.