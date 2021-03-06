В США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ ради санкций против «Северного потока — 2»
Американский сенатор Тед Круз пообещал продолжать мешать утверждению нового главы ЦРУ Уильяма Бернса до введения администрацией президента США Джо Байдена новых санкций против газопровода «Северный поток — 2».
«Я отзову свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свое юридическое обязательство сообщать и налагать санкции на корабли и компании, строящие трубопровод (президента России Владимира) Путина», — написал он в Twitter.
Сенатор также призвал перестать «быть мягкими» с Россией.
3 марта группа из 40 американских сенаторов призвала Байдена ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». По мнению авторов, неспособность администрации США ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить Путину взять под контроль поставки газа в Европу и «усилить свое геополитическое влияние». Сенаторы призвали Белый дом исправить ошибку, «быстро и в полной мере» введя санкции против проекта.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года, за день до истечения своих полномочий. Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину.