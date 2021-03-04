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Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»

Ведомости

Группа из 40 американских сенаторов призвала президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Письмо с коллективным обращением опубликовал один из подписантов Джон Баррассо.

«Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом администрации ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», – говорится в письме.

По мнению авторов, неспособность администрации США ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту России Владимиру Путину взять под контроль поставки газа в Европу и «усилить свое геополитическое влияние». Сенаторы призвали Белый Дом исправить ошибку, «быстро и в полной мере» введя санкции против проекта.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года, за день до истечения своих полномочий. Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: В МИД Германии оценили перспективы «Северного потока — 2» после прихода Байдена
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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