Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
Группа из 40 американских сенаторов призвала президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Письмо с коллективным обращением опубликовал один из подписантов Джон Баррассо.
«Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом администрации ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», – говорится в письме.
По мнению авторов, неспособность администрации США ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту России Владимиру Путину взять под контроль поставки газа в Европу и «усилить свое геополитическое влияние». Сенаторы призвали Белый Дом исправить ошибку, «быстро и в полной мере» введя санкции против проекта.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года, за день до истечения своих полномочий. Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому».