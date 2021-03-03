В МИД Германии оценили перспективы «Северного потока — 2» после прихода Байдена

«Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией (Джо) Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что "Северный поток 2" увеличивает нашу зависимость», — цитирует «РИА Новости» статс-секретаря.