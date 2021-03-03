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В МИД Германии оценили перспективы «Северного потока — 2» после прихода Байдена

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Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен на конференции CERAWeek компании IHS Markit выразил надежду на то, что после прихода к власти в США администрации Джо Байдена участвующим в проекте «Северный поток — 2» сторонам удастся найти новых партнеров.

«Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией (Джо) Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что "Северный поток 2" увеличивает нашу зависимость», — цитирует «РИА Новости» статс-секретаря.

По его словам, энергетический рынок Европы изменился: стал более прозрачным, появились новые технические возможности, что позволяет урегулировать обеспокоенности других стран. Он также напомнил о поддержке Германией Украины в переговорах о транзите российского газа: «возможно, нет ни одной страны, которая делает столько для Украины, как Германия».

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года, за день до истечения своих полномочий. Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: Госдеп США не предложил вводить новых санкций против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных