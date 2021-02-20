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Госдеп США не предложил вводить новых санкций против «Северного потока — 2»

Ведомости

Госдепартамент США не предложил вводить санкции против участвующих в проекте «Северный поток-2» немецких и других европейских компаний, продублировав те, против которых ограничения уже введены уходящей администрацией Дональда Трампа — судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус». Об этом говорится в заявлении фракции Республиканской партии в Комитете по международным делам палаты представителей конгресса.

«Сегодня в утвержденном Конгрессом отчете о субъектах, участвующих в санкционируемой деятельности, связанной с злонамеренным проектом российского газопровода «Северный поток — 2», администрация [президента США Джо] Байдена объявила только о двух назначениях санкций», — говорится в заявлении. Далее уточняется, что речь идет о судне-трубоукладчике «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус».

«Применение санкций только в отношении российского трубоукладочного судна «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус», на которые предыдущая администрация уже наложила санкции в рамках отдельных полномочий, не соответствует этому намерению (остановки строительства «Северного потока-2». — прим. ред.)», — цитирует  пресс-служба заявление сенатора-республкианца Майкла Маккола. Он призвал администрацию Байдена принять дальнейшие меры против участников проекта газопровода.

В отчете, сообщает агентство, также перечислены другие организации, которые были освобождены от санкций, потому что они сворачивают свою работу над «Северным потоком — 2». «Решение США отражает политический расчет государственного секретаря Энтони Блинкена не бросать вызов Германии по поводу ее поддержки трубопровода. Блинкен опасается противодействовать ключевому союзнику», — следует из публикации.

Администрация Трампа ввела санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус» в конце января этого года. Позже  The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода, которое в Вашингтоне видят возможным только при гарантиях транзита газа через Украину. На консультациях обсуждается, в частности, угроза новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г., США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.

Ранее по теме: Bloomberg сообщил о новом санкционном списке США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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