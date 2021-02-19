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Bloomberg сообщил о новом санкционном списке США по «Северному потоку — 2»

Ведомости

США могут ввести санкции против небольшого числа связанных с Россией организаций для остановки строительства «Северного потока — 2», сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. 19 февраля, в конгресс США могут предоставить доклад по газопроводу. Ожидается, что в нем будет упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией», говорится в статье.

По данным четырех источников, знакомых с вопросом, США, скорее всего, пока не будут вводить санкции против немецких компаний, связанных с газопроводом, потому что президент Джо Байден стремится остановить проект, не разрушая отношения с Германией. Собеседники агентства отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен против введения санкций в отношении компаний или лиц из ФРГ. По его мнению, гораздо важнее найти дипломатическое решение проблемы. 

Критики такого подхода утверждают, что американское законодательство требует введения санкций против любого иностранного субъекта, который участвовал в строительстве газопровода. По их словам, США, которые стремятся ослабить напряженность в отношениях с Германией, могут оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Прибалтики. 

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась. 

Ранее по теме: Песков посоветовал США меньше интересоваться «Северным потоком — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных