Песков посоветовал США меньше интересоваться «Северным потоком — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал США меньше интересоваться газопроводом «Северный поток — 2», сообщают «РИА Новости».
«В целом, конечно, наверное, нашим партнерам американским есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком — 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что «Северный поток — 2» не касается энергообеспечения США, а затрагивает вопросы энергетической безопасности Европы, особенно в условиях изменяющихся климатических условий.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем проекта газопровода. На консультациях обсуждается, в частности, угроза новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и отметил, что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась.
Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши.
Ранее сообщалось, что более 4 млн человек остались без электричества в американском штате Техас из-за резкого похолодания.