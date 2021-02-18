Песков посоветовал США меньше интересоваться «Северным потоком — 2»

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем проекта газопровода. На консультациях обсуждается, в частности, угроза новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и отметил, что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась.