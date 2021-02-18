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Песков посоветовал США меньше интересоваться «Северным потоком — 2»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал США меньше интересоваться газопроводом «Северный поток — 2», сообщают «РИА Новости».

«В целом, конечно, наверное, нашим партнерам американским есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком — 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что «Северный поток — 2» не касается энергообеспечения США, а затрагивает вопросы энергетической безопасности Европы, особенно в условиях изменяющихся климатических условий.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем проекта газопровода. На консультациях обсуждается, в частности, угроза новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и отметил, что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась.

Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши.

Ранее сообщалось, что более 4 млн человек остались без электричества в американском штате Техас из-за резкого похолодания.

Ранее по теме: Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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