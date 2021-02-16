Более 4 млн человек остались без электричества в США из-за похолодания

Один человек погиб и более 4 млн остались без электричества в американском штате Техас из-за резкого похолодания, которое осложнило работу генерирующих предприятий, а также привело к росту нагрузки на электросеть, сообщает Reuters со ссылкой на данные портала PowerOutage.us и заявление главы полиции Хьюстона Арта Асеведо.