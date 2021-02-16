Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Более 4 млн человек остались без электричества в США из-за похолодания

Ведомости

Один человек погиб и более 4 млн остались без электричества в американском штате Техас из-за резкого похолодания, которое осложнило работу генерирующих предприятий, а также привело к росту нагрузки на электросеть, сообщает Reuters со ссылкой на данные портала PowerOutage.us и заявление главы полиции Хьюстона Арта Асеведо.

Как пояснил Асеведо, смерть жителя штата, по данным полиции, наступила в результате воздействия экстремально низких температур.

Президент США Джо Байден уже одобрил выделение федеральных средств Техасу, чтобы помочь ему справиться с последствиями непогоды. Температура воздуха в штате опускалась до -2... -22 градуса по цельсию.

По словам губернатора Техаса Грега Аббота, резкое похолодание привело к тому, что несколько генерирующих компаний потеряли возможность производить электроэнергию. В восстановлении подачи электроэнергии задействована национальная гвардия США.

Согласно данным портала PowerOutage, который фиксирует случаи отключения электричества в США, на 22.00 по московскому времени в штате Техас без электричества остаются 4,18 млн человек, в штате Орегон — 230 тыс., Кентаки — 139 тыс., Луизиане — 113 тыс., также подача электроэнергии остановлена для 93 тыс. жителей штата Западная Вирджиния.

Как отмечает агентство, заморозки, помимо прочего, привели к снижению добычи нефти в Техасе, который является крупнейшим производителем «черного золота» в США.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных