Более 4 млн человек остались без электричества в США из-за похолодания
Один человек погиб и более 4 млн остались без электричества в американском штате Техас из-за резкого похолодания, которое осложнило работу генерирующих предприятий, а также привело к росту нагрузки на электросеть, сообщает Reuters со ссылкой на данные портала PowerOutage.us и заявление главы полиции Хьюстона Арта Асеведо.
Как пояснил Асеведо, смерть жителя штата, по данным полиции, наступила в результате воздействия экстремально низких температур.
Президент США Джо Байден уже одобрил выделение федеральных средств Техасу, чтобы помочь ему справиться с последствиями непогоды. Температура воздуха в штате опускалась до -2... -22 градуса по цельсию.
По словам губернатора Техаса Грега Аббота, резкое похолодание привело к тому, что несколько генерирующих компаний потеряли возможность производить электроэнергию. В восстановлении подачи электроэнергии задействована национальная гвардия США.
Согласно данным портала PowerOutage, который фиксирует случаи отключения электричества в США, на 22.00 по московскому времени в штате Техас без электричества остаются 4,18 млн человек, в штате Орегон — 230 тыс., Кентаки — 139 тыс., Луизиане — 113 тыс., также подача электроэнергии остановлена для 93 тыс. жителей штата Западная Вирджиния.
Как отмечает агентство, заморозки, помимо прочего, привели к снижению добычи нефти в Техасе, который является крупнейшим производителем «черного золота» в США.