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Оппозиция проведет встречу с президентом Армении

Ведомости

Президент Армении Армен Саркисян попросил еще об одной встрече с представителями оппозиции, заявил на митинге «Движения по спасению Родины» оппозиционер Ишхан Сагателян, передает «Sputnik Армения».

На встрече, по его словам, оппозиция потребует от президента не утверждать решение премьера Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба вооруженных сил республики Оника Гаспаряна.

«Президент попросил еще одной встречи с руководителями движения завтра, и мы озвучим ему это требование», — сообщил он.

Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер».

Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. Президент Саркисян не подписал указа премьера. Силы оппозиции также призвали к уходу Пашиняна и объявили о начале бессрочной акции протеста.

Политический кризис в Армении продолжается с ноября 2020 г., когда после подписания при посредничестве России перемирия с Азербайджаном в Карабахе оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку якобы как ответственного за фактическое поражение в войне и тяжелые условия договоренностей. По условиям соглашения с Баку Ереван вывел из региона свои войска, а также согласился на передачу под азербайджанский контроль пяти районов вокруг Карабаха, с 1994 г. занимаемых поддерживаемой Арменией непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

Соглашения также подразумевают транспортный коридор через армянскую территорию для связи Нахичевани и «материковой» части Азербайджана. За перемирием в Карабахе и его безопасной связью с Арменией до 2025 г. будут следить российские миротворцы.

Ранее по теме: Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы в парламент в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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