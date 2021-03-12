СБУ возбудила дело из-за соглашения о пребывании российского флота в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) расследует обстоятельства подготовки и подписания соглашения от 2010 г. между Москвой и Киевом о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму, следует из публикации на сайте СБУ.
«Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", — сообщили в ведомстве.
В СБУ отметили, что доследственная проверка ведется «по факту совершения государственной измены». «Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти», — добавили в СБУ.
Согласно соглашениям, российский флот получил право на пребывание в Крыму на 25 лет; в обмен на это Россия обязалась снизить цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.