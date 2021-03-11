СБУ поручили проверить соглашение о пребывании российского флота в Крыму
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности страны (СБУ) проверить голосование Верховной рады по ратификации Харьковских соглашений в 2010 г., сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова. Договоренности определили условия пребывания российского флота в Крыму.
«Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу», — сказал он по итогам заседания СНБО.
По его словам, в случае, если СБУ посчитает необходимым, она сможет возбудить дела о госизмене. Несколько парламентариев тех лет, как отметил Данилов, являются действующими политиками, и среди них также экс-спикер Рады Владимир Литвин.
Секретарь СНБО отметил, что голосование по Харьковским соглашениям произошло «в беспрецедентно короткий срок» — четыре дня после их подписания.
Согласно соглашениям, российский флот получил право на пребывание в Крыму на 25 лет; в обмен на это Россия обязалась снизить цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.