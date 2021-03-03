Байден продлил антироссийские санкции по Крыму

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США и Евросоюз. Они использовали этот повод для введения ряда экономических и персональных санкций против России.