Байден продлил антироссийские санкции по Крыму
Президент США Джо Байден решил продлить еще на один год американские санкции, введенные в отношении России после присоединения Крыма и событий на Украине в 2014 году, следует из документа, опубликованного в федеральном реестре. После публикации документ должен быть направлен в Конгресс США.
Данные санкции были введены указом экс-президента США Барака Обамы в марте 2014 года и впоследствии неоднократно расширялись. Ограничения «должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года» из-за того, что действия, в результате которых были введены санкции, представляют «необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», говорится в документе.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США и Евросоюз. Они использовали этот повод для введения ряда экономических и персональных санкций против России.
Ранее Байден заявил, что США не признают и никогда не признают «аннексию» полуострова Россией и вместе с Украиной будут противостоять «агрессивным действиям» Москвы.