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В Кремле ответили на обещание Байдена не признавать «аннексию» Крыма

Ведомости

«Аннексию» Крыма невозможно признать, так как ее не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не признают аннексию полуострова Россией.

«Аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что воссоединение было результатом решения законодательного органа Крыма «в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины», «был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят».

Ранее Байден заявил, что США не признают и никогда не признают «аннексию» полуострова Россией и вместе с Украиной будут противостоять «агрессивным действиям» Москвы, в частности, продолжат работу по привлечению России к ответственности за «злоупотребления» и «агрессию» на Украине.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

Ранее по теме: Байден пообещал бороться с «оккупацией» Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных