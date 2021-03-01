В Кремле ответили на обещание Байдена не признавать «аннексию» Крыма

«Аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).