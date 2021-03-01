В Кремле ответили на обещание Байдена не признавать «аннексию» Крыма
«Аннексию» Крыма невозможно признать, так как ее не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не признают аннексию полуострова Россией.
«Аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что воссоединение было результатом решения законодательного органа Крыма «в соответствии со статусом Крыма тогда в составе Украины», «был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят».
Ранее Байден заявил, что США не признают и никогда не признают «аннексию» полуострова Россией и вместе с Украиной будут противостоять «агрессивным действиям» Москвы, в частности, продолжат работу по привлечению России к ответственности за «злоупотребления» и «агрессию» на Украине.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.