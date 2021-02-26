Байден пообещал бороться с «оккупацией» Крыма
Президент США Джо Байден пообещал не признавать Крым российским и поддерживать Украину в ее борьбе с «оккупацией» полуострова, передает пресс-службе Белого дома.
«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — говорится в заявлении президента по случаю семилетней годовщины «оккупации» полуострова.
Байден также добавил, что в Вашингтоне «по-прежнему верят в потенциал Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны».
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма. Президент страны поручил правительству организовать и запустить «Крымскую платформу», в рамках которой, как анонсировалось ранее, будут координироваться действия государств по возвращению полуострова под контроль Киева, а также подготовить меры по защите прав жителей Крыма, развитию и поддержке крымскотатарского языка и культуры.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.