Байден пообещал бороться с «оккупацией» Крыма

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — говорится в заявлении президента по случаю семилетней годовщины «оккупации» полуострова.