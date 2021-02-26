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Байден пообещал бороться с «оккупацией» Крыма

Ведомости

Президент США Джо Байден пообещал не признавать Крым российским и поддерживать Украину в ее борьбе с «оккупацией» полуострова, передает пресс-службе Белого дома.

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — говорится в заявлении президента по случаю семилетней годовщины «оккупации» полуострова.

Байден также добавил, что в Вашингтоне «по-прежнему верят в потенциал Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны». 

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма. Президент страны поручил правительству организовать и запустить «Крымскую платформу», в рамках которой, как анонсировалось ранее, будут координироваться действия государств по возвращению полуострова под контроль Киева, а также подготовить меры по защите прав жителей Крыма, развитию и поддержке крымскотатарского языка и культуры.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

 

Ранее по теме: Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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