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Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма.

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на его официальном сайте. Президент поручил правительству организовать и запустить «Крымскую платформу», а также подготовить меры по защите прав жителей Крыма, развитию и поддержке крымскотатарского языка и культуры.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской». Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Позже он сообщил, что украинский МИД обратится к Европейскому Союзу с просьбой ввести новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

Ранее по теме: Украина попросит ЕС ввести новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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