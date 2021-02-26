Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской». Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Позже он сообщил, что украинский МИД обратится к Европейскому Союзу с просьбой ввести новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму.