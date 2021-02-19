Украина попросит ЕС ввести новые санкции против России
Министерство иностранных дел Украины обратится к Европейскому Союзу с просьбой ввести новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.
«Еще в прошлом году я призвал Европейский Союз внедрить санкционный механизм как ответ на нарушение прав человека в автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать, что за это должны быть введены новые санкции. Поэтому в скором времени, возможно даже сегодня, я подпишу эти документы. Мы вновь обратимся к Европейскому Союзу с просьбой о введении в отношении России санкций», – сказал Кулеба (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Он отметил, что «репрессии» против крымских татар будут обсуждаться на Генассамблее ООН. «Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене в ее попытках оправдать свою агрессию против Украины», – подчеркнул глава МИД.
Ранее Кулеба заявил, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской». Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины, отметил министр.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.