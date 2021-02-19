Украина попросит ЕС ввести новые санкции против России

«Еще в прошлом году я призвал Европейский Союз внедрить санкционный механизм как ответ на нарушение прав человека в автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать, что за это должны быть введены новые санкции. Поэтому в скором времени, возможно даже сегодня, я подпишу эти документы. Мы вновь обратимся к Европейскому Союзу с просьбой о введении в отношении России санкций», – сказал Кулеба (цитата по «Интерфакс-Украина»).