Глава МИД Украины пригрозил сделать тему Крыма «адской» для России
Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской», а не священной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей «ТСН».
«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», – сказал Кулеба. По его словам, настанет день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. «Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», – подчеркнул министр.
Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Ряд стран подтвердили свое участие в этом саммите, который состоится предварительно весной 2021 г., рассказал Кулеба.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.