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Глава МИД Украины пригрозил сделать тему Крыма «адской» для России

Ведомости

Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской», а не священной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей «ТСН».

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», – сказал Кулеба. По его словам, настанет день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. «Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», – подчеркнул министр. 

Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Ряд стран подтвердили свое участие в этом саммите, который состоится предварительно весной 2021 г., рассказал Кулеба.

Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных