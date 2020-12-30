Глава МИД Украины пригрозил сделать тему Крыма «адской» для России

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», – сказал Кулеба. По его словам, настанет день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. «Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», – подчеркнул министр.