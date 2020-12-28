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На Украине заявили о риске потери еще шести областей страны

Ведомости

Украина может потерять шесть регионов, которые сторонники отделения от Киева и создания «Новороссии» хотели включить в свои территории, сообщил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, бывший замглавы МВД Украины, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль на YouTube-канале «Апостроф».

«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — сказал Москаль. 

После событий 2013-2014 гг. на Украине Донецкая и Луганская области провозгласили свою независимость от Киева. В 2014 г. премьер-министр Донецкой народной республики Александр Бородай и председатель народного совета Луганской народной республики Алексей Карякин подписали документы об объединении в составе государства «Новороссия».

В состав Новоросии должны были войти также Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области и Крым. Отделение регионов от Украины планировалось проводить через референдумы. 

В 2015 г. глава МИД ДНР Александр Кофман заявил, что проект временно заморожен. Спикер парламента Новороссии Олег Царев заявлял, что проект может возобновиться, если власти Украины нарушат перемирие. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных