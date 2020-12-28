На Украине заявили о риске потери еще шести областей страны

Украина может потерять шесть регионов, которые сторонники отделения от Киева и создания «Новороссии» хотели включить в свои территории, сообщил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, бывший замглавы МВД Украины, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль на YouTube-канале «Апостроф».