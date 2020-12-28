На Украине заявили о риске потери еще шести областей страны
Украина может потерять шесть регионов, которые сторонники отделения от Киева и создания «Новороссии» хотели включить в свои территории, сообщил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, бывший замглавы МВД Украины, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль на YouTube-канале «Апостроф».
«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — сказал Москаль.
После событий 2013-2014 гг. на Украине Донецкая и Луганская области провозгласили свою независимость от Киева. В 2014 г. премьер-министр Донецкой народной республики Александр Бородай и председатель народного совета Луганской народной республики Алексей Карякин подписали документы об объединении в составе государства «Новороссия».
В состав Новоросии должны были войти также Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области и Крым. Отделение регионов от Украины планировалось проводить через референдумы.
В 2015 г. глава МИД ДНР Александр Кофман заявил, что проект временно заморожен. Спикер парламента Новороссии Олег Царев заявлял, что проект может возобновиться, если власти Украины нарушат перемирие.