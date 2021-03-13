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Путин рассказал о принятии решения по референдуму в Крыму

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал, что принял решение о проведении референдума в Крыму для того, чтобы на полуострове не разразился конфликт, как это случилось в Донбассе.

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — цитируют «РИА Новости» слова президента из фильма Андрея Кондрашова, фрагмент которого показали в эфире «Россия 24».

Конечной целью действий властей глава государства назвал предоставление людям возможности высказать свое мнение о том, как они хотят жить дальше.

Ранее в пятницу глава украинского МИД призвал Россию «открыть доступ» в Крым «в соответствии с международным правом» и «занять неполитизированную позицию». Об этом он заявил на встрече членов Совета Безопасности ООН. В Госдуме в ответ заявили, что препятствий для въезда украинцев в российский Крым нет.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: В Госдуме отреагировали на призыв Украины предоставить «полный доступ» в Крым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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