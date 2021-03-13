Путин рассказал о принятии решения по референдуму в Крыму
Президент России Владимир Путин рассказал, что принял решение о проведении референдума в Крыму для того, чтобы на полуострове не разразился конфликт, как это случилось в Донбассе.
«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — цитируют «РИА Новости» слова президента из фильма Андрея Кондрашова, фрагмент которого показали в эфире «Россия 24».
Конечной целью действий властей глава государства назвал предоставление людям возможности высказать свое мнение о том, как они хотят жить дальше.
Ранее в пятницу глава украинского МИД призвал Россию «открыть доступ» в Крым «в соответствии с международным правом» и «занять неполитизированную позицию». Об этом он заявил на встрече членов Совета Безопасности ООН. В Госдуме в ответ заявили, что препятствий для въезда украинцев в российский Крым нет.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.