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Президент и премьер Армении обсудили внеочередные парламентские выборы

Ведомости

Президент и премьер-министр Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян обсудили возможность проведения внеочередных парламентских выборов в контексте преодоления внутриполитического кризиса в республике.

«Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране обстановку, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения речь шла о проведении внеочередных парламентских выборов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, Саркисян также провел встречу с лидером фракции Национального Собрания «Мой шаг» Лилит Макунц, темой беседы стала «важность диалога между политическими силами и достижения взаимного согласия в вопросе проведения внеочередных выборов».

Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении, и отправил главу Генштаба Оника Гаспаряна в отставку.

Президент Саркисян дважды не подписал соответствующий указ, представленный премьером. 10 марта пресс-служба армянского правительства объявил об увольнении главы Генштаба «в законном порядке»: «возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром», сообщили в правительстве Армении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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