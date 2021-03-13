Президент и премьер Армении обсудили внеочередные парламентские выборы
Президент и премьер-министр Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян обсудили возможность проведения внеочередных парламентских выборов в контексте преодоления внутриполитического кризиса в республике.
«Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране обстановку, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения речь шла о проведении внеочередных парламентских выборов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Кроме того, Саркисян также провел встречу с лидером фракции Национального Собрания «Мой шаг» Лилит Макунц, темой беседы стала «важность диалога между политическими силами и достижения взаимного согласия в вопросе проведения внеочередных выборов».
Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении, и отправил главу Генштаба Оника Гаспаряна в отставку.
Президент Саркисян дважды не подписал соответствующий указ, представленный премьером. 10 марта пресс-служба армянского правительства объявил об увольнении главы Генштаба «в законном порядке»: «возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром», сообщили в правительстве Армении.