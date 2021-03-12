Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября 2020 года подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября того же года войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших. Кроме того Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР (в том числе, когда она была автономной областью в составе Азербайджанской ССР до 1991 г.)