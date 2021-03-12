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Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президент России  Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили вопросы, связанные с мирными урегулированием в Нагорном Карабахе и открытием транспортных потоков в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран», — сообщили в Кремле.

Кроме того, лидеры трех стран обсудили ход соблюдения договоренностей о прекращении огня в Карабахе. «Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора», — добавили в пресс-службе Кремля.

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Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября 2020 года подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября того же года войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших. Кроме того Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР (в том числе, когда она была автономной областью в составе Азербайджанской ССР до 1991 г.)

Оставшаяся территория региона продолжает контролироваться непризнанной республикой. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

Кроме того договоренности предусматривают открытие транспортного коридора через территорию Армении в анклав Азербайджана — Нахичеванскую автономию. Его безопасность обеспечат размещенные на армянской территории российские пограничники. Баку планирует построить через этот коридор железную дорогу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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