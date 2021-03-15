Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Водную блокаду Крыма Украиной организовали три бывших местных политика и бизнесмена, которые после референдума о присоединении полуострова к России в 2014 г. бежали на Украину, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова.
«Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — заявил Константинов.
Также, по его мнению, ответственность за водную блокаду Крыма несут бывший президент Украины Петр Порошенко и нынешний президент Владимир Зеленский, который продолжает «начатый курс варварского отношения к крымчанам».
«Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — пояснил Константинов.
Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников.