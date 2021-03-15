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Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Ведомости

Водную блокаду Крыма Украиной организовали три бывших местных политика и бизнесмена, которые после референдума о присоединении полуострова к России в 2014 г. бежали на Украину, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова.

«Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — заявил Константинов.

Также, по его мнению, ответственность за водную блокаду Крыма несут бывший президент Украины Петр Порошенко и нынешний президент Владимир Зеленский, который продолжает «начатый курс варварского отношения к крымчанам».

«Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», — пояснил Константинов.

Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников.

Ранее по теме: На Украине пообещали достроить перекрывающую водоснабжение Крыма дамбу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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