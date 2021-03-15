Спикер Госдумы Володин завел канал в Telegram

Ранее Володин сообщил, что решил завести страницы в социальных сетях. В частности, он заявил о намерении завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подробности о запуске аккаунтов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» он пообещал опубликовать позднее, и выразил благодарность за обратную связь. Регистрироваться в Facebook, Instagram и Twitter Володин не планирует, так как эти соцсети «нарушают права человека и российское национальное законодательство», напомнили в пресс-службе Госдумы.