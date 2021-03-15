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Спикер Госдумы Володин завел канал в Telegram

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин завел свой Telegram-канал.

«Здесь буду рассказывать: как решаются проблемы граждан, какие вызовы стоят перед нами и страной и как их преодолевать», — отметил он в своем первом посте. Володин также добавил, что на канале будет «немного личного».

Ранее Володин сообщил, что решил завести страницы в социальных сетях. В частности, он заявил о намерении завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подробности о запуске аккаунтов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» он пообещал опубликовать позднее, и выразил благодарность за обратную связь. Регистрироваться в Facebook, Instagram и Twitter Володин не планирует, так как эти соцсети «нарушают права человека и российское национальное законодательство», напомнили в пресс-службе Госдумы. 

Ранее по теме: Роскомнадзор направил в суд три протокола в отношении Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных