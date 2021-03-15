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В Белоруссии заработала комиссия по внесению поправок в Конституцию

Ведомости

Комиссия по внесению поправок в конституцию начала свою работу в Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он 15 марта, в День конституции страны, встретился с членами конституционной комиссии.

«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне», — заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства. По его словам, при корректировке конституции следует учитывать передовой международный опыт, но главными являются национальные интересы, политические и правовые традиции.

«Каждая норма Основного закона должна служить главной цели — сохранить страну, чтобы было что передать нашим детям и внукам», — отметил белорусский лидер.

В августе 2020 г. Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи». В феврале Лукашенко сообщил, что проект поправок подготовят в течение этого года. В начале 2022 г. его планируют вынести на референдум.

Ранее по теме: Александр Лукашенко обещает принять новую конституцию Белоруссии в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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