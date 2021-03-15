В Белоруссии заработала комиссия по внесению поправок в Конституцию

В августе 2020 г. Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи». В феврале Лукашенко сообщил, что проект поправок подготовят в течение этого года. В начале 2022 г. его планируют вынести на референдум.