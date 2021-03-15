В Кремле прокомментировали задержания на форуме «Муниципальная Россия»

«Ответ, из-за чего их всех задержали, причины задержания, насколько мы понимаем, были разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать причины задержания. Но мы исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов», — сказал Песков. Он не стал уточнять, какие нарушения стали причиной задержаний, переадресовав вопрос в МВД.