В Кремле прокомментировали задержания на форуме «Муниципальная Россия»
Поводом для задержания участников форума «Муниципальная Россия» могли стать «определенные нарушения», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ответ, из-за чего их всех задержали, причины задержания, насколько мы понимаем, были разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать причины задержания. Но мы исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов», — сказал Песков. Он не стал уточнять, какие нарушения стали причиной задержаний, переадресовав вопрос в МВД.
Ранее председатель «Открытой России» (признана нежелательной организацией) Анастасия Буракова сообщила, что 13 марта правоохранители задержали 193 гостей форума «Муниципальная Россия». Постановления о возбуждении дел об административных правонарушения коснулись примерно 140 человек, они составлены по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации).