Еврокомиссия начала разбирательство с Лондоном за невыполнение сделки по Brexit
Еврокомиссия (ЕК) уведомила Великобританию, что запустила юридическую процедуру разбирательства с ней за нарушение соглашения по выходу из состава Евросоюза (Brexit).
Поводом для уведомления послужило одностороннее продление Лондоном до 1 октября действия льготного периода доставки продуктов в Северную Ирландию, в то время как в рамках сделки с ЕС этот период ограничен 1 апреля. «Европейская комиссия сегодня направила Соединенному Королевству письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе», — говорится в заявлении ЕК.
В пресс-службе органа пояснили, что это означает «начало официального процесса против Соединенного Королевства». «Это второй раз за шесть месяцев, когда правительство Великобритании нарушает международное право», — подчеркнули в ЕК.
В письме, направленном сопредседателем ЕК Марошем Шефчовичем на имя заместителя британского министра по особым поручениям Дэвида Фроста, Евросоюз призывает Лондон вернуться к выполнению договоренностей и воздержаться от продления льготного периода поставок продуктов в Северную Ирландию, решение о котором было принято властями Великобритании в начале марта.
Великобритания и ЕС согласовали параметры торговой сделки после Brexit 24 декабря 2020 г. Эти договоренности должны были предотвратить угрозу резкого разрыва и заложить основы для новых отношений Лондона с ее крупнейшим и ближайшим торговым партнером после 1 января, когда страна официально окончательно покинула сообщество. Великобритания подписала соглашение с ЕС под угрозой возможных тяжелых экономических последствий, в частности, взаимного налогообложения ввозимых товаров, что спровоцировало бы серьезный рост цен.
Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовало 51,9% британцев. После этого начался процесс по согласованию параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС, который продлился около четырех лет.