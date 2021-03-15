Еврокомиссия начала разбирательство с Лондоном за невыполнение сделки по Brexit

Поводом для уведомления послужило одностороннее продление Лондоном до 1 октября действия льготного периода доставки продуктов в Северную Ирландию, в то время как в рамках сделки с ЕС этот период ограничен 1 апреля. «Европейская комиссия сегодня направила Соединенному Королевству письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе», — говорится в заявлении ЕК.