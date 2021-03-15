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Еврокомиссия начала разбирательство с Лондоном за невыполнение сделки по Brexit

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) уведомила Великобританию, что запустила юридическую процедуру разбирательства с ней за нарушение соглашения по выходу из состава Евросоюза (Brexit).

Поводом для уведомления послужило одностороннее продление Лондоном до 1 октября действия льготного периода доставки продуктов в Северную Ирландию, в то время как в рамках сделки с ЕС этот период ограничен 1 апреля. «Европейская комиссия сегодня направила Соединенному Королевству письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе», — говорится в заявлении ЕК.

В пресс-службе органа пояснили, что это означает «начало официального процесса против Соединенного Королевства».  «Это второй раз за шесть месяцев, когда правительство Великобритании нарушает международное право», — подчеркнули в ЕК.

В письме, направленном сопредседателем ЕК Марошем Шефчовичем на имя заместителя британского министра по особым поручениям Дэвида Фроста, Евросоюз призывает Лондон вернуться к выполнению договоренностей и воздержаться от продления льготного периода поставок продуктов в Северную Ирландию, решение о котором было принято властями Великобритании в начале марта.

Великобритания и ЕС согласовали параметры торговой сделки после Brexit 24 декабря 2020 г. Эти договоренности должны были предотвратить угрозу резкого разрыва и заложить основы для новых отношений Лондона с ее крупнейшим и ближайшим торговым партнером после 1 января, когда страна официально окончательно покинула сообщество. Великобритания подписала соглашение с ЕС под угрозой возможных тяжелых экономических последствий, в частности, взаимного налогообложения ввозимых товаров, что спровоцировало бы серьезный рост цен. 

Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовало 51,9% британцев. После этого начался процесс по согласованию параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС, который продлился около четырех лет.

Ранее по теме: Великобритания и ЕС согласовали параметры торговой сделки после Brexit

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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