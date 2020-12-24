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Великобритания и ЕС согласовали параметры торговой сделки после Brexit

Ведомости

Переговорщики Великобритании и Евросоюза согласовали торговую сделку на период после выхода страны из состава объединения, который начинается 1 января 2021 г. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам переговоров глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«За эту сделку стоило побороться. Теперь у нас есть справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией. Это защитит наши интересы в ЕС, обеспечит честную конкуренцию и обеспечит предсказуемость для наших рыболовных сообществ. Европа движется дальше», — написала Фон дер Ляйен в своем Twitter.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговорщики от Лондона и Брюсселя согласовали торговую сделку. Как подчеркнули собеседники агентства, эти договоренности предотвратят угрозу резкого разрыва и заложат основы для новых отношений Великобритании с ее крупнейшим и ближайшим торговым партнером. В частности, по их словам, Лондон сможет вести торговлю своими товарами без тарифов и квот после 31 декабря. В то же время это не относится к сфере услуг, которая составляет около 80% британской экономики.

Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовало 51,9% британцев. С тех пор начался процесс по согласованию параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС, длящийся уже четыре года. 31 декабря 2020 г. переходный период в отношениях Лондона и Брюсселя заканчивается, таким образом, 1 января 2021 г. Британия окончательно покинет ЕС.

Выход без торговой сделки грозил ей тяжелыми экономическими последствиями. Это привело бы к взаимному налогообложению ввозимых товаров и, возможно, серьезному росту цен. 

Ранее по теме: Великобритания и Евросоюз успевают заключить торговую сделку до 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных