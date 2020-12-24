Великобритания и ЕС согласовали параметры торговой сделки после Brexit

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговорщики от Лондона и Брюсселя согласовали торговую сделку. Как подчеркнули собеседники агентства, эти договоренности предотвратят угрозу резкого разрыва и заложат основы для новых отношений Великобритании с ее крупнейшим и ближайшим торговым партнером. В частности, по их словам, Лондон сможет вести торговлю своими товарами без тарифов и квот после 31 декабря. В то же время это не относится к сфере услуг, которая составляет около 80% британской экономики.