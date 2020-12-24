Великобритания и Евросоюз успевают заключить торговую сделку до 2021 года

Встреча в бельгийской столице была последним шансом Британии выйти из ЕС с торговым соглашением. Уже 31 декабря переходный период в отношениях Лондона и Евросоюза заканчивается, таким образом, 1 января 2021 г. Британия окончательно покинет ЕС. Выход без сделки грозил ей тяжелыми экономическими последствиями – как сообщает BBC, такое развитие событий привело бы к взаимному налогообложению ввозимых товаров и, возможно, росту цен. По данным британского издания, ключевыми вопросами в обсуждении последних дней являются рыболовство и конкуренция в сфере бизнеса. В случае выхода без сделки Британия и Евросоюз потеряли бы право на рыбный промысел в территориальных водах друг друга.