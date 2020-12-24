Великобритания и Евросоюз успевают заключить торговую сделку до 2021 года

Великобритания и Евросоюз успевают заключить торговую сделку до 2021 годаУщерб от Brexit будет минимизирован
Великобритания и ЕС преодолели основные препятствия для заключения торговой сделки по Brexit. Об этом 23 декабря сообщил в своем Twitter корреспондент телеканала Sky News Джо Пайк. Само соглашение на момент сдачи номера еще не было подписано. Переговоры о сделке проходили между британским премьером Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.
Встреча в бельгийской столице была последним шансом Британии выйти из ЕС с торговым соглашением. Уже 31 декабря переходный период в отношениях Лондона и Евросоюза заканчивается, таким образом, 1 января 2021 г. Британия окончательно покинет ЕС. Выход без сделки грозил ей тяжелыми экономическими последствиями – как сообщает BBC, такое развитие событий привело бы к взаимному налогообложению ввозимых товаров и, возможно, росту цен. По данным британского издания, ключевыми вопросами в обсуждении последних дней являются рыболовство и конкуренция в сфере бизнеса. В случае выхода без сделки Британия и Евросоюз потеряли бы право на рыбный промысел в территориальных водах друг друга.
49,1%
составил объем торговли Великобритании со странами ЕС от общего объема торговли страны в 2018 г.
Европейские политики не были уверены, что им удастся согласовать сделку с Лондоном до Рождества. Как сообщало издание Politico со ссылкой на источник из окружения переговорщика ЕС Мишеля Барнье, в Брюсселе готовились к продолжению переговоров в следующем году из-за серьезных противоречий между сторонами. Барнье также отмечал, что даже после выхода Британии без сделки переговоры были бы продолжены, хотя это не одобрила Франция.
По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, окончательный выход Великобритании из Евросоюза сильно развязывает Лондону руки в законодательном плане, в том числе и в вопросе санкций. «Британцы планомерно воссоздавали свое национальное законодательство по санкциям.
С нового года у них будет свой механизм, независимый от Европейского союза, в том числе и по правам человека, в котором используются санкции против России», – отмечает Тимофеев. По его словам, от затягивания переговоров не выиграла ни одна сторона, а неопределенность плохо сказывалась на бизнесе. Brexit стартовал после референдума о выходе из Евросоюза, проведенного 23 июня 2016 г. Тогда за выход проголосовало 51,9% британцев.