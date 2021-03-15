Путин утвердил состав совета по науке и образованию
Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию; состав Совета при президенте РФ по науке и образованию; состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», — говорится в документе.
Согласно указу, возглавил совет сам президент, заместителем председателя совета назначен зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Кроме того, в состав совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко и первый замсекретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.
В конце 2020 г. Путин подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021 году.