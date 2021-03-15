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Путин утвердил состав совета по науке и образованию

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию; состав Совета при президенте РФ по науке и образованию; состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», — говорится в документе.

Согласно указу, возглавил совет сам президент, заместителем председателя совета назначен зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Кроме того, в состав совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко и первый замсекретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.

В конце 2020 г. Путин подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021 году.

Ранее по теме: Путин предложил объявить 2021 год в России годом науки и технологий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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