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Путин предложил объявить 2021 год в России годом науки и технологий

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ предложил объявить 2021 г. годом науки и технологий. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». 

«Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год годом науки и технологий», — сказал он.

Путин пояснил, что пандемия коронавируса продемонстрировала значимость сферы образования, экологии, науки и технологий. Президент подчеркнул, что труд людей, занятых в этих областях, заслуживает особого общественного и государственного признания. 

2020 г., согласно указу Путина, был объявлен годом памяти и славы. Такой выбор был обусловлен 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных