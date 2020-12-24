Путин предложил объявить 2021 год в России годом науки и технологий
Президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ предложил объявить 2021 г. годом науки и технологий. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год годом науки и технологий», — сказал он.
Путин пояснил, что пандемия коронавируса продемонстрировала значимость сферы образования, экологии, науки и технологий. Президент подчеркнул, что труд людей, занятых в этих областях, заслуживает особого общественного и государственного признания.
2020 г., согласно указу Путина, был объявлен годом памяти и славы. Такой выбор был обусловлен 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.