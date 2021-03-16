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США пытались убедить Бразилию отказаться от вакцины «Спутник V»

Ведомости

Министерство здравоохранения и социальных служб США пыталось убедить власти Бразилии отказаться от российской вакцины от коронавируса, говорится в ежегодном отчете министерства за 2020 г. На доклад обратили внимание разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

В документе говорится, что управление министерства по глобальным вопросам использовало дипломатические отношения в американском регионе, чтобы ослабить попытки Кубы, Венесуэлы и России усилить свое влияние в регионе в ущерб безопасности США.

«Управление по международным делам [Минздрава] координировало свои действия с другими правительственными структурами США, чтобы укрепить дипломатические связи [с государствами Латинской Америки] и предоставить техническую и гуманитарную помощь и чтобы отговорить страны региона от принятия помощи от этих злонамеренных государств», — говорится в отчете. В качестве примера министерство привело попытку убедить власти Бразилии отказаться от российской вакцины от коронавируса.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) вернуло документы по запросу фармкопании Uniao Quimica на одобрение использования «Спутник V» в экстренных случаях. Регулятор пояснил, что для запроса на экстренное использование препарата недостаточно запросить разрешение на проведение третьей фазы испытаний. Необходимо, чтобы исследования уже проводились в стране. Позднее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.

В середине марта власти Бразилии сообщили, что планируют закупить 10 млн доз вакцины «Спутник V». Поставка будет осуществляться в три этапа — в апреле, мае и июне.

Ранее по теме: Бразилия планирует купить 10 млн доз российской вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных