США пытались убедить Бразилию отказаться от вакцины «Спутник V»

«Управление по международным делам [Минздрава] координировало свои действия с другими правительственными структурами США, чтобы укрепить дипломатические связи [с государствами Латинской Америки] и предоставить техническую и гуманитарную помощь и чтобы отговорить страны региона от принятия помощи от этих злонамеренных государств», — говорится в отчете. В качестве примера министерство привело попытку убедить власти Бразилии отказаться от российской вакцины от коронавируса.