Песков рассказал о давлении на некоторые страны с целью отказа от «Спутника V»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил масштаб давления на российскую вакцину «Спутник V» за рубежом как беспрецедентный и жесткий. Об этом он сказал в разговоре с журналистами.
«Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков. Это действительно имеет место», — сказал пресс-секретарь российского лидера. На вопрос о том, идет ли речь о давлении именно со стороны США Песков ответил: «Я не стал бы никого конкретизировать».
«Мы категорически против такого давления. Мы категорически против конкуренции вакцин. Мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир. И подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин не имеют перспектив и вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция», — добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что вакцинация населения является единственным способом остановить пандемию.
Ранее разработчики российской вакцины в Twitter сообщили, что министерство здравоохранения и социальных служб США пыталось убедить власти Бразилии отказаться от российской вакцины от коронавируса. Это следует из ежегодного отчета ведомства за 2020 г. В документе говорится, что управление министерства по глобальным вопросам использовало дипломатические отношения в американском регионе, чтобы ослабить попытки Кубы, Венесуэлы и России усилить свое влияние в регионе в ущерб безопасности США.
Комментируя публикацию разработчиков российского препарата, Песков отметил: «У нас есть спрос и мы работаем над удовлетворением спроса. А уже наверно каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение — речь идет о внешнем давлении или о жизни собственных граждан».