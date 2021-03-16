Песков рассказал о давлении на некоторые страны с целью отказа от «Спутника V»

«Мы категорически против такого давления. Мы категорически против конкуренции вакцин. Мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир. И подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин не имеют перспектив и вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция», — добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что вакцинация населения является единственным способом остановить пандемию.