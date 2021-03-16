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Песков рассказал о давлении на некоторые страны с целью отказа от «Спутника V»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил масштаб давления на российскую вакцину «Спутник V» за рубежом как беспрецедентный и жесткий. Об этом он сказал в разговоре с журналистами.

«Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков. Это действительно имеет место», — сказал пресс-секретарь российского лидера. На вопрос о том, идет ли речь о давлении именно со стороны США Песков ответил: «Я не стал бы никого конкретизировать».

«Мы категорически против такого давления. Мы категорически против конкуренции вакцин. Мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир. И подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин не имеют перспектив и вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция», — добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что вакцинация населения является единственным способом остановить пандемию.

Ранее разработчики российской вакцины в Twitter сообщили, что министерство здравоохранения и социальных служб США пыталось убедить власти Бразилии отказаться от российской вакцины от коронавируса. Это следует из ежегодного отчета ведомства за 2020 г. В документе говорится, что управление министерства по глобальным вопросам использовало дипломатические отношения в американском регионе, чтобы ослабить попытки Кубы, Венесуэлы и России усилить свое влияние в регионе в ущерб безопасности США.

Комментируя публикацию разработчиков российского препарата, Песков отметил: «У нас есть спрос и мы работаем над удовлетворением спроса. А уже наверно каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение — речь идет о внешнем давлении или о жизни собственных граждан».

Ранее по теме: США пытались убедить Бразилию отказаться от вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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