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На Украине прошли обыски по делу о соглашении с Россией о флоте в Крыму

Ведомости

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в административных зданиях органов власти, задействованных в подготовке и ратификации «харьковских соглашений» с Россией от 2010 г., сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что обыски прошли в комитетах Верховной Рады Украины (ВРУ), Главном научно-экспертном управлении ВРУ, Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО), Министерстве иностранных дел и кабинете министров совместно с Государственным бюро расследований.

«Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам», — заявили в СБУ.

Соглашения между Россией и Украиной относительно пребывания Черноморского флота на территории Крыма в течение 25 лет после 28 мая 2017 г. были подписаны бывшими президентами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем 21 апреля 2010 г. в Харькове. Согласно договоренностям, Украина получила скидку на российский газ в размере 30%, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.

Харьковские соглашения утратили силу после вхождения Крыма в состав России в 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.

11 марта 2021 г. секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ проверить голосование Верховной рады по ратификации Харьковских соглашений. По его словам, голосование было проведено «в беспрецедентно короткий срок» — четыре дня после их подписания. Данилов отметил, что если СБУ посчитает необходимым, она сможет возбудить дела о госизмене. 

Ранее по теме: СБУ поручили проверить соглашение о пребывании российского флота в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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