Володин назвал истерикой заявление Байдена о Путине
Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал заявление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина как «истерику от бессилия». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее глава Белого дома в ответ на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей», ответил: «М-м, х-м, да».
«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну», — написал Володин.
«Такие высказывания недопустимы, они оскорбляют граждан России, которые сделали выбор и поддерживают своего президента», — добавил он.
Кроме этого, Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. Таким образом он прокомментировал опубликованный накануне доклад Управления национальной разведки США, в котором утверждается о наличии попыток со стороны Путина и госструктур России «очернить» действующего президента во время предвыборной кампании 2020 г. и поддержать экс-президента Дональда Трампа.
В докладе Управления национальной разведки США, опубликованном 16 марта, кроме Путина в числе тех, кто вмешался в американские президентские выборы, также упоминается Иран, который якобы наоборот, старался лишить Трампа возможности переизбираться, а также Куба, Венесуэла и даже ливанская группировка «Хезболла». Влияние трех последних американской разведкой признается минимальным. Кроме того, отмечается, что Китай в этот раз воздержался от вмешательства в выборы в США.