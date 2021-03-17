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Володин назвал истерикой заявление Байдена о Путине

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал заявление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина как «истерику от бессилия». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее глава Белого дома в ответ на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей», ответил: «М-м, х-м, да».

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну», — написал Володин.

«Такие высказывания недопустимы, они оскорбляют граждан России, которые сделали выбор и поддерживают своего президента», — добавил он.

Кроме этого, Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. Таким образом он прокомментировал опубликованный накануне доклад Управления национальной разведки США, в котором утверждается о наличии попыток со стороны Путина и госструктур России «очернить» действующего президента во время предвыборной кампании 2020 г. и поддержать экс-президента Дональда Трампа.

В докладе Управления национальной разведки США, опубликованном 16 марта, кроме Путина в числе тех, кто вмешался в американские президентские выборы, также упоминается Иран, который якобы наоборот, старался лишить Трампа возможности переизбираться, а также Куба, Венесуэла и даже ливанская группировка «Хезболла». Влияние трех последних американской разведкой признается минимальным. Кроме того, отмечается, что Китай в этот раз воздержался от вмешательства в выборы в США.

Ранее по теме: Байден пригрозил Путину за «вмешательство» в выборы в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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