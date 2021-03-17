Володин назвал истерикой заявление Байдена о Путине

В докладе Управления национальной разведки США, опубликованном 16 марта, кроме Путина в числе тех, кто вмешался в американские президентские выборы, также упоминается Иран, который якобы наоборот, старался лишить Трампа возможности переизбираться, а также Куба, Венесуэла и даже ливанская группировка «Хезболла». Влияние трех последних американской разведкой признается минимальным. Кроме того, отмечается, что Китай в этот раз воздержался от вмешательства в выборы в США.