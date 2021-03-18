Тихановская объявила о голосовании для подготовки переговоров с властью Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила белорусов поучаствовать в онлайн-голосовании о начале переговоров оппозиции с белорусскими властями при посредничестве ОБСЕ и ООН об уходе действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом она заявила видеообращении на своем YouTube-канале.
По словам Тихановской, она готовила это обращение «семь месяцев». «Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве», — сказала Тихановская.
«Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами», — заверила она. По словам Тихановской, выбранный Лукашенко путь управления страной «неизбежно приведет к его уходу», но «мы не готовы ждать», и для того чтобы напомнить мировому сообществу о кризисе в Белоруссии, предлагаем «ненасильственный протест и честный голос», запустив перед переговорами «кампанию гражданского неповиновения». В дальнейшем переговоры с властью должны привести к проведению новых выборов, считает Тихановская. По ее словам, любые сценарии развития ситуации в Белоруссии «неизбежно приведут к переговорам».
Она также пообещала, что оппозиция готовит пакет мер, которые позволят в переходный период поддерживать безопасность и экономическую стабильность в Белоруссии, а также подготовить новые президентские выборы в стране. Чтобы к акциям протеста были добавлены голоса белорусов, она предложила установить им специальный чат-бот платформы «Голос», заверив, что это «анонимно и безопасно», и проголосовать за начало переговоров, а также привлечь своих родственников, друзей и знакомых.
Согласно официальной статистике белорусского ЦИК, 9 августа прошлого года за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались полугодичные акции протеста, продолжавшиеся вплоть до февраля 2021 г. Возобновление протестов запланировано оппозицией с 25 марта.
Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.