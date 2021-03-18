Тихановская объявила о голосовании для подготовки переговоров с властью Белоруссии

«Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами», — заверила она. По словам Тихановской, выбранный Лукашенко путь управления страной «неизбежно приведет к его уходу», но «мы не готовы ждать», и для того чтобы напомнить мировому сообществу о кризисе в Белоруссии, предлагаем «ненасильственный протест и честный голос», запустив перед переговорами «кампанию гражданского неповиновения». В дальнейшем переговоры с властью должны привести к проведению новых выборов, считает Тихановская. По ее словам, любые сценарии развития ситуации в Белоруссии «неизбежно приведут к переговорам».