Пашинян назвал дату внеочередных парламентских выборов в Армении
«В ходе встречи мы констатировали, что наилучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации являются внеочередные парламентские выборы. Учитывая также обсуждения с президентом Республики Армения, с фракцией «Мой шаг», с руководителем фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня сего года в Республике Армения пройдут внеочередные парламентские выборы», — написал Пашинян.
О готовности провести в Армении в этом году внеочередные парламентские выборы Пашинян заявил ранее на фоне обострения политической ситуации в стране. Возможность этого для преодоления возникшего кризиса премьер-министр обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ранее, 13 марта.
Политический кризис в Армении обострился после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба вооруженных сил страны Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего заявление премьер-министра о якобы не сработавших российских ракетах комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. Генштаб и представители высшего командования армянской армии в ответ потребовали от Пашиняна уйти в отставку и прекратить насилие по отношению к политическим оппонентам. Премьер назвал подобные действия попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.
Выступления оппозиции против Пашиняна, пришедшего к власти в 2018 г. на волне протестов, начались еще в ноябре 2020 г. Тогда были подписаны соглашения об окончании войны с Азербайджаном в Карабахе. Противники премьера настаивают, что, приняв условия соглашения, тот «предал Арцах» (Карабах), а именно согласился вывести армянские войска из населенного армянами азербайджанского региона и одобрил переход под контроль Баку пяти районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.