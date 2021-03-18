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Пашинян назвал дату внеочередных парламентских выборов в Армении

Ведомости

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня этого года, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян. К такому решению он пришел после встречи с руководителем фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

«В ходе встречи мы констатировали, что наилучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации являются внеочередные парламентские выборы. Учитывая также обсуждения с президентом Республики Армения, с фракцией «Мой шаг», с руководителем фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня сего года в Республике Армения пройдут внеочередные парламентские выборы», — написал Пашинян.

О готовности провести в Армении в этом году внеочередные парламентские выборы Пашинян заявил ранее на фоне обострения политической ситуации в стране. Возможность этого для преодоления возникшего кризиса премьер-министр обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ранее, 13 марта.

Политический кризис в Армении обострился после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя главы Генштаба вооруженных сил страны Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего заявление премьер-министра о якобы не сработавших российских ракетах комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. Генштаб и представители высшего командования армянской армии в ответ потребовали от Пашиняна уйти в отставку и прекратить насилие по отношению к политическим оппонентам. Премьер назвал подобные действия попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого отставки Пашиняна потребовали и сторонники армянской оппозиции.

Выступления оппозиции против Пашиняна, пришедшего к власти в 2018 г. на волне протестов, начались еще в ноябре 2020 г. Тогда были подписаны соглашения об окончании войны с Азербайджаном в Карабахе. Противники премьера настаивают, что, приняв условия соглашения, тот «предал Арцах» (Карабах), а именно согласился вывести армянские войска из населенного армянами азербайджанского региона и одобрил переход под контроль Баку пяти районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее по теме: Президент и премьер Армении обсудили внеочередные парламентские выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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