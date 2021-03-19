Китай обвинил США в нарушении протокола на встрече в Анкоридже

Китай обвинил Соединенные штаты в нарушении протокола на встрече высокого уровня на Аляске и в неподобающем обращении с гостями, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя делегации Китая. Во встрече приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Китая Ван И.