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Китай обвинил США в нарушении протокола на встрече в Анкоридже

Ведомости

Китай обвинил Соединенные штаты в нарушении протокола на встрече высокого уровня на Аляске и в неподобающем обращении с гостями, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя делегации Китая. Во встрече приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Китая Ван И.

«Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт», — заявил представитель делегации КНР.

Он добавил, что это не соответствует дипломатическому протоколу и этике общения с гостями. «Китайская сторона резко ответила на это», — отметил чиновник. Встреча делегаций США и Китая началась с резкой критики Блинкена и Салливана в адрес Китая.

Издание Politico сообщило, что в ходе первой встречи с делегацией из Китая представители администрации президента Джо Байдена обвинили КНР в угрозе мировой стабильности. Китайские чиновники заявили о лицемерии США в области прав человека из-за плохого отношения к чернокожим людям.

В феврале председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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