Псаки после слов Путина признала проблемы с расовой несправедливостью в США

«Мы в данном случае можем быть самокритичны. США признавали, что нам нужно гораздо больше делать для борьбы с расовой несправедливостью и стать лучше. Мы работаем над этим», — сказала Псаки (цитата по ТАСС). Она отметила, что руководство США «нацелено на это».