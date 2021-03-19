Псаки после слов Путина признала проблемы с расовой несправедливостью в США
Власти США признают, что нужно усилить борьбу с расовой несправедливостью в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.
«Мы в данном случае можем быть самокритичны. США признавали, что нам нужно гораздо больше делать для борьбы с расовой несправедливостью и стать лучше. Мы работаем над этим», — сказала Псаки (цитата по ТАСС). Она отметила, что руководство США «нацелено на это».
18 марта президент России Владимир Путин заявил, что в США был очень жестокий, тяжелый период рабства, который сопровождает жизнь в Соединенных штатах до сегодняшнего дня. «Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение")? <...> До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью», — отметил президент.