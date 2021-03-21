Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей Су-30 без ракет
Армения закупила у России истребители Су-30, однако не успела приобрести к ним ракеты до начала конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с гражданами в Арагацотнской области, передает «Sputnik Армения».
«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае (2020 г.) и да, мы не успели купить ракеты до войны. Ну, купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может то объяснить?», — рассказал он.
Как отмечает агентство, ранее о закупке истребителей Су-30 без боеприпасов сообщил экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян, власти республики эту информацию не подтверждали.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее заявление, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.