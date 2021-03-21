Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей Су-30 без ракет

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае (2020 г.) и да, мы не успели купить ракеты до войны. Ну, купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может то объяснить?», — рассказал он.