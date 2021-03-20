Пашинян заявил о выгоде для Еревана и Баку от разблокировки коммуникаций в Карабахе
Разблокировка коммуникаций в Нагорном Карабахе будет выгодна и Армении, и Азербайджану, заявил армянский премьер Никол Пашинян на встрече с гражданами в Арагацотнской области.
«Разблокировка коммуникаций выгодна и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он получит связь с Нахичеваном, и выгодно Армении, поскольку нам нужно надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться», — цитирует премьера «Sputnik Армения».
Пашинян также добавил, что карабахский вопрос по-прежнему остается нерешенным.
Разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе является одним из пунктов трехстороннего заявления, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана, положившего конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.