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Пашинян заявил о выгоде для Еревана и Баку от разблокировки коммуникаций в Карабахе

Ведомости

Разблокировка коммуникаций в Нагорном Карабахе будет выгодна и Армении, и Азербайджану, заявил армянский премьер Никол Пашинян на встрече с гражданами в Арагацотнской области.

«Разблокировка коммуникаций выгодна и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он получит связь с Нахичеваном, и выгодно Армении, поскольку нам нужно надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться», — цитирует премьера «Sputnik Армения».

Пашинян также добавил, что карабахский вопрос по-прежнему остается нерешенным.

Разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе является одним из пунктов трехстороннего заявления, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана, положившего конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.

В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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