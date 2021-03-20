Пашинян заявил о выгоде для Еревана и Баку от разблокировки коммуникаций в Карабахе

«Разблокировка коммуникаций выгодна и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он получит связь с Нахичеваном, и выгодно Армении, поскольку нам нужно надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться», — цитирует премьера «Sputnik Армения».