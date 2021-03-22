В Минпромторге рассказали о стратегии в ответ на санкции США
Санкции США, которые вступили в силу 18 марта, ускорят импортозамещение в российских технологических цепочках, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Новые санкции введены против российских должностных лиц, причастных, по мнению США и ЕС, к приговору основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному.
«Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — отметили в министерстве. Новые планы импортозамещения разрабатываются с учетом единого плана по достижению национальных целей развития, госпрограмм и отраслевых стратегий. «Утверждение доработанных проектов отраслевых планов планируется до конца первого полугодия 2021 г.», — добавили в Минпромторге.
2 марта США ввели санкции против России из-за ситуации вокруг предполагаемого отравления и приговора Навального на тюремный срок по делу «Ив Роше». Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.